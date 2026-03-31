Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH 31.03.2026 / 14:44 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG Company Name: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 31.03.2026 Target price: 12,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 15,00 auf EUR 12,00. Zusammenfassung: PNE meldete für 2025 ein EBITDA von EUR55,3 Mio. Damit liegt es zwar 17% über unserer Prognose, ist aber dennoch 20% niedriger als der Vorjahreswert von EUR69,0 Mio., hauptsächlich aufgrund von Wertberichtigungen der Projektpipeline, die im Januar die Gewinnwarnung für 2025 auslösten. Für 2026E rechnet PNE mit einem normalisierten EBITDA von EUR110 Mio. bis EUR140 Mio. und erwartet Einmaleffekte von ca. EUR20 Mio., was zu einem EBITDA von EUR90 Mio. bis EUR120 Mio. führen sollte. Da PNE für 2026E keine Erweiterung der IPP-Kapazitäten plant, können alle in Betrieb genommenen Projekte verkauft werden, was zu einem deutlich höheren EBITDA im Bereich Projektentwicklung und einem etwas niedrigeren EBITDA im Segment Stromerzeugung als bisher prognostiziert führen sollte. Das Management erwartet ein zunehmend schwieriges Marktumfeld und plant, die Kosten innerhalb von drei Jahren um EUR20 Mio. bis EUR30 Mio. zu senken. Wir haben unsere Prognose für 2026E angehoben und unsere Prognosen für die Zeit nach 2026E angepasst, um den Marktentwicklungen und den Anpassungsmaßnahmen von PNE Rechnung zu tragen. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von EUR12 (vorher: EUR15). Wir sind überzeugt, dass PNE für die bevorstehende Marktkonsolidierung gut gerüstet ist. Das Eigenbetriebsportfolio (IPP) mit einer Leistung von fast 500 MW wirkt stabilisierend und generiert stetige Cashflows. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 51%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=31aab8ba9677fcb383553b9d45460656 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=e7590002-2cfe-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2301562 31.03.2026 CET/CEST °