Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH

31.03.2026 / 14:44 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG

     Company Name:            PNE AG
     ISIN:                    DE000A0JBPG2

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    31.03.2026
     Target price:            12,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:
DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 15,00 auf EUR 12,00.

Zusammenfassung:
PNE meldete für 2025 ein EBITDA von EUR55,3 Mio. Damit liegt es zwar 17% über
unserer Prognose, ist aber dennoch 20% niedriger als der Vorjahreswert von
EUR69,0 Mio., hauptsächlich aufgrund von Wertberichtigungen der
Projektpipeline, die im Januar die Gewinnwarnung für 2025 auslösten. Für
2026E rechnet PNE mit einem normalisierten EBITDA von EUR110 Mio. bis EUR140
Mio. und erwartet Einmaleffekte von ca. EUR20 Mio., was zu einem EBITDA von
EUR90 Mio. bis EUR120 Mio. führen sollte. Da PNE für 2026E keine Erweiterung der
IPP-Kapazitäten plant, können alle in Betrieb genommenen Projekte verkauft
werden, was zu einem deutlich höheren EBITDA im Bereich Projektentwicklung
und einem etwas niedrigeren EBITDA im Segment Stromerzeugung als bisher
prognostiziert führen sollte. Das Management erwartet ein zunehmend
schwieriges Marktumfeld und plant, die Kosten innerhalb von drei Jahren um
EUR20 Mio. bis EUR30 Mio. zu senken. Wir haben unsere Prognose für 2026E
angehoben und unsere Prognosen für die Zeit nach 2026E angepasst, um den
Marktentwicklungen und den Anpassungsmaßnahmen von PNE Rechnung zu tragen.
Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von
EUR12 (vorher: EUR15). Wir sind überzeugt, dass PNE für die bevorstehende
Marktkonsolidierung gut gerüstet ist. Das Eigenbetriebsportfolio (IPP) mit
einer Leistung von fast 500 MW wirkt stabilisierend und generiert stetige
Cashflows. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 51%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=31aab8ba9677fcb383553b9d45460656

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=e7590002-2cfe-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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