Original-Research: Power Metallic Mines Inc. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Power Metallic Mines Inc. - von GBC AG 31.03.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Power Metallic Mines Inc. Unternehmen: Power Metallic Mines Inc. ISIN: CA73929R1055 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,81 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Risikoreduktion im Nisk-Lion-Tiger-System mit Potenzial für klimaneutrale polymetallische Mine Power Metallic Mines entwickelt das Nisk-Lion-Tiger-Projekt in der James-Bay-Region in Québec. Ursprünglich als klassische Nickel-Exploration gestartet, hat sich das Projekt durch neue Entdeckungen deutlich weiterentwickelt und umfasst heute ein hochgradiges polymetallisches System mit Kupfer, Nickel und Platingruppenmetallen sowie Gold und Silber. Besonders die Entdeckung der Lion-Zone hat das Bild verändert, da sie zeigt, dass es sich nicht nur um eine einzelne Lagerstätte, sondern potenziell um ein größeres zusammenhängendes System handelt. Solche Lagerstätten sind selten und können, bei ausreichender Größe, langfristig wirtschaftlich attraktive Minen ermöglichen. Zusätzlich profitiert das Projekt von guter Infrastruktur, darunter Straßenanbindung, Zugang zu kostengünstiger Wasserkraft und die Nähe zur Cree-Gemeinde Nemaska, was die Entwicklung erleichtert. Die Lion-Zone ist derzeit der wichtigste Werttreiber. Die bisherigen Bohrungen haben mehrere breite Abschnitte mit hohen Metallgehalten geliefert. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das System ungewöhnlich reich an Metallen ist. Erste metallurgische Tests zeigen zudem, dass sich die enthaltenen Metalle mit hohen Recoveries in ein verkaufsfähiges Kupferkonzentrat überführen lassen. Gleichzeitig ist die bekannte Mineralisierung noch nicht vollständig abgegrenzt, weder in der Tiefe noch entlang der Ausdehnung, sodass weiteres Wachstum wahrscheinlich ist. Auch das übrige Projektgebiet bietet zusätzliches Potenzial. Die bereits definierte Nickelressource bildet eine solide Grundlage und eröffnet eine längerfristige Entwicklungsperspektive. Darüber hinaus deuten neue Entdeckungen wie die Tiger-Zone und weitere geophysikalische Ziele darauf hin, dass sich die Mineralisierung über ein größeres Gebiet erstreckt. Durch die Erweiterung des Landpakets hat sich das Unternehmen eine starke Position in diesem Trend gesichert, was die Chancen auf weitere Entdeckungen erhöht. Das Projekt wird derzeit durch ein umfangreiches und vollständig finanziertes Bohrprogramm vorangetrieben. Mehrere Bohrgeräte sind gleichzeitig im Einsatz und sorgen für einen kontinuierlichen Nachrichtenfluss. Dabei liegt der Fokus sowohl auf der Erweiterung der Lion-Zone als auch auf der Untersuchung neuer Zielgebiete. Diese Kombination aus Wachstum der bekannten Zonen und Exploration neuer Bereiche erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Fortschritte. Für die Bewertung nutzen wir einen Sum-of-the-Parts-Ansatz, bei dem die einzelnen Projektbestandteile separat betrachtet werden. Den größten Anteil macht das Lion- und Tiger-System aus, das wir auf rund 535 Mio. CAD schätzen. Die Nickelressource bei Nisk trägt etwa 160 Mio. CAD bei, ergänzt durch kleinere Beiträge aus weiteren Projekten und der vorhandenen Liquidität. Insgesamt ergibt sich daraus ein fairer Wert von 1,81 EUR (2,85 CAD) je Aktie. Das Unternehmen befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, sodass das volle Potenzial des Projekts derzeit noch nicht vollständig im Kurs berücksichtigt ist. Angesichts der laufenden Bohrprogramme, der positiven metallurgischen Ergebnisse und der Vielzahl weiterer Zielgebiete sehen wir gute Chancen für weitere Fortschritte und eine entsprechende Neubewertung der Aktie. Wir starten die Coverage daher mit einer Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=12b60886dcca127a42e6849ef8d1fa97 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Fertigstellung: 30.03.2026 (11:30) Erste Weitergabe: 31.03.2026 (10:00) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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