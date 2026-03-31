Original-Research: Power Metallic Mines Inc. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Power Metallic Mines Inc. - von GBC AG

31.03.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Power Metallic Mines Inc.

     Unternehmen:               Power Metallic Mines Inc.
     ISIN:                      CA73929R1055

     Anlass der Studie:         Research Report (Initial Coverage)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  1,81 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Risikoreduktion im Nisk-Lion-Tiger-System mit Potenzial für klimaneutrale
polymetallische Mine

Power Metallic Mines entwickelt das Nisk-Lion-Tiger-Projekt in der
James-Bay-Region in Québec. Ursprünglich als klassische Nickel-Exploration
gestartet, hat sich das Projekt durch neue Entdeckungen deutlich
weiterentwickelt und umfasst heute ein hochgradiges polymetallisches System
mit Kupfer, Nickel und Platingruppenmetallen sowie Gold und Silber.
Besonders die Entdeckung der Lion-Zone hat das Bild verändert, da sie zeigt,
dass es sich nicht nur um eine einzelne Lagerstätte, sondern potenziell um
ein größeres zusammenhängendes System handelt. Solche Lagerstätten sind
selten und können, bei ausreichender Größe, langfristig wirtschaftlich
attraktive Minen ermöglichen. Zusätzlich profitiert das Projekt von guter
Infrastruktur, darunter Straßenanbindung, Zugang zu kostengünstiger
Wasserkraft und die Nähe zur Cree-Gemeinde Nemaska, was die Entwicklung
erleichtert.

Die Lion-Zone ist derzeit der wichtigste Werttreiber. Die bisherigen
Bohrungen haben mehrere breite Abschnitte mit hohen Metallgehalten
geliefert. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das System ungewöhnlich
reich an Metallen ist. Erste metallurgische Tests zeigen zudem, dass sich
die enthaltenen Metalle mit hohen Recoveries in ein verkaufsfähiges
Kupferkonzentrat überführen lassen. Gleichzeitig ist die bekannte
Mineralisierung noch nicht vollständig abgegrenzt, weder in der Tiefe noch
entlang der Ausdehnung, sodass weiteres Wachstum wahrscheinlich ist.

Auch das übrige Projektgebiet bietet zusätzliches Potenzial. Die bereits
definierte Nickelressource bildet eine solide Grundlage und eröffnet eine
längerfristige Entwicklungsperspektive. Darüber hinaus deuten neue
Entdeckungen wie die Tiger-Zone und weitere geophysikalische Ziele darauf
hin, dass sich die Mineralisierung über ein größeres Gebiet erstreckt. Durch
die Erweiterung des Landpakets hat sich das Unternehmen eine starke Position
in diesem Trend gesichert, was die Chancen auf weitere Entdeckungen erhöht.

Das Projekt wird derzeit durch ein umfangreiches und vollständig
finanziertes Bohrprogramm vorangetrieben. Mehrere Bohrgeräte sind
gleichzeitig im Einsatz und sorgen für einen kontinuierlichen
Nachrichtenfluss. Dabei liegt der Fokus sowohl auf der Erweiterung der
Lion-Zone als auch auf der Untersuchung neuer Zielgebiete. Diese Kombination
aus Wachstum der bekannten Zonen und Exploration neuer Bereiche erhöht die
Wahrscheinlichkeit weiterer Fortschritte.

Für die Bewertung nutzen wir einen Sum-of-the-Parts-Ansatz, bei dem die
einzelnen Projektbestandteile separat betrachtet werden. Den größten Anteil
macht das Lion- und Tiger-System aus, das wir auf rund 535 Mio. CAD
schätzen. Die Nickelressource bei Nisk trägt etwa 160 Mio. CAD bei, ergänzt
durch kleinere Beiträge aus weiteren Projekten und der vorhandenen
Liquidität.

Insgesamt ergibt sich daraus ein fairer Wert von 1,81 EUR (2,85 CAD) je Aktie.
Das Unternehmen befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, sodass
das volle Potenzial des Projekts derzeit noch nicht vollständig im Kurs
berücksichtigt ist. Angesichts der laufenden Bohrprogramme, der positiven
metallurgischen Ergebnisse und der Vielzahl weiterer Zielgebiete sehen wir
gute Chancen für weitere Fortschritte und eine entsprechende Neubewertung
der Aktie. Wir starten die Coverage daher mit einer Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=12b60886dcca127a42e6849ef8d1fa97

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellung: 30.03.2026 (11:30)
Erste Weitergabe: 31.03.2026 (10:00)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=1459ae07-2c1d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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