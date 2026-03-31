Original-Research: SCHWEIZER ELECTRONIC AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: SCHWEIZER ELECTRONIC AG - von Montega AG

31.03.2026 / 15:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu SCHWEIZER ELECTRONIC AG

     Unternehmen:               SCHWEIZER ELECTRONIC AG
     ISIN:                      DE0005156236

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.03.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR (zuvor: 7,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Prelims 2025: Umsatz ober-, EBITDA innerhalb der Guidance

SCHWEIZER ELECTRONIC hat am 30.03 vorläufige Zahlen für das abgelaufene
Geschäftsjahr 2025 sowie den Ausblick auf 2026 vorgelegt.

msatz ober-, EBITDA innerhalb der Guidance: In 2025 erzielte SCHWEIZER einen
vorläufigen Konzernumsatz von 173,1 Mio. EUR, womit unsere Prognose (MONe:
163,0 Mio. EUR) sowie die Guidance (155-165 Mio. EUR) signifikant
übertroffen wurden. Der dynamische Anstieg um 19,8% yoy ist im Wesentlichen
auf eine starke Nachfrage für die Chip-Embedding-Technologie sowie weitere
Projekterfolge im Bereich Hochfrequenz-Leiterplatten zurückzuführen. Damit
einhergehend erhöhte sich der mit Produkten über das strategische
Partnernetzwerk erwirtschaftete Erlös um 71,7% yoy auf 117,2 Mio. EUR (Vj.:
68,2 Mio. Euro), während sich der Umsatz aus der Eigenproduktion um 26,7%
yoy auf 55,9 Mio. Euro (Vj.: 76,3 Mio. Euro) reduzierte. Nichtsdestotrotz
zeigt sich die Eigenproduktion in Schramberg nun schon seit Q1/25 auf
niedrigem Niveau stabilisiert und verzeichnete in Q4/25 sogar ein leichtes
Wachstum von 5,1% qoq auf 14,4 Mio. EUR.

Die insgesamt nach wie vor unzureichende Auslastung am deutschen Standort,
höhere Energie- und Rohstoffkosten sowie ein gegenüber Vorjahr
verschlechterter Produkt- und Kundenmix belasteten das operative Ergebnis
jedoch spürbar, sodass das EBITDA mit 0,7 Mio. EUR nur auf Break-Even-Niveau
lag. Da im Zuge des Anteilsverkaufs an der Schweizer Electronic (Jiangsu)
Co., Ltd., China ('SEC'; vgl. Comment vom 26.11.2025) darüber hinaus ein
Sonderertrag von ca. 2 Mio. EUR aus Patentverkäufen das operative Ergebnis
begünstigt haben dürfte, ist die deutliche Abweichung zu unserer
EBITDA-Prognose (MONe: 2,8 Mio. EUR) als Enttäuschung zu werten. Bereinigt
um einmalige Restrukturierungsaufwendungen i.H.v. 1,0 Mio. EUR wurde die
Guidance (adj. EBITDA 1-3 Mio. EUR) indes erfüllt. Infolge des Verkaufs der
SEC-Beteiligung wies SCHWEIZER auch wie erwartetet ein deutlich positives
Konzernergebnis von +5,0 Mio. EUR (Vj.: -9,0 Mio. EUR) auf. Durch den hohen
Cash-Zufluss beliefen sich die liquiden Mittel per 31.12. auf 23,4 Mio. EUR.
Die Eigenkapitalquote lag bei soliden 21,4% und das Gearing verbesserte sich
auf -15,7% (31.12.2024: +62,8%).

Gemischtes Bild im Ausblick: Für 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz
zwischen 165 und 185 Mio. EUR (-4,7% bis +6,9% yoy). Nachdem die
Restrukturierungsmaßnahmen im laufenden Jahr nahezu ihre volle
Kostenwirksamkeit entfalten dürften, soll sich das adj. EBITDA zwischen 3,3
und 6,0 Mio. EUR bewegen. Im jeweiligen Mid Point entspräche dies einer
operativen Marge i.H.v. knapp 2,7%, was etwas unterhalb unserer letzten
Prognose von 4,0% liegt. Darüber hinaus bewegte sich der Auftragsbestand zum
Jahresende mit 194,1 Mio. EUR deutlich unter den vorherigen Niveaus (-11,9%
yoy; -24,2% qoq), was laut Vorstand jedoch in erster Linie auf einen
verkürzten Auftragshorizont eines Großkunden zurückzuführen ist und keine
nennenswerten Stornierungen bedeutet.

Fazit: Durch die Restrukturierung und den Anteilsverkauf in China hat sich
SCHWEIZER in 2025 eine deutlich verbesserte Ausgangsbasis verschafft. Die
nachhaltige Gesundung dürfte durch die noch unsicheren Folgen des
Irankrieges bezüglich Verfügbarkeit und Preisentwicklung wichtiger
Zuliefermaterialien (u.a. Kupfer, Palladium und Gold) etwas langsamer
vonstatten gehen als zuletzt erwartet. Wir passen unsere Ergebnisprognosen
für 2026 ff. nach unten an, halten an unserem positiven Anlageurteil
'Kaufen' mit einem leicht reduzierten Kursziel von 6,50 EUR (zuvor: 7,00
EUR) aber fest.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3b1443a6111fb77d654f01ad66175584

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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