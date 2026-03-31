Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Valneva SE - from First Berlin Equity Research GmbH

31.03.2026 / 14:25 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Valneva SE

     Company Name:                Valneva SE
     ISIN:                        FR0004056851

     Reason for the research:     Lyme phase 3 topline readout
     Recommendation:              Buy
     from:                        31.03.2026
     Target price:                EUR4.80
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE
(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 6.60 to EUR 4.80.

Abstract:
Valneva and its partner Pfizer have announced topline data from the phase 3
trial of the Lyme disease vaccine candidate, LB6V. LB6V demonstrated more
than 70% efficacy in preventing Lyme disease in individuals aged five years
and above and was also well tolerated with no safety concerns identified.
However, the pre-determined statistical criterion (95% confidence interval
lower bound >20) was missed in the first pre-specified analysis, which
showed a 95% confidence interval of 15.8 to 93.5, and so the primary
endpoint of the trial was not met. The wide interval indicates a higher
degree of uncertainty as to the efficacy score than an interval within the
predetermined criterion. The wide interval arose because fewer Lyme disease
cases than expected accrued during the trial. Nevertheless, given that (1)
even the lower bound indicates 15.8% superiority to placebo, (2) the second
pre-specified analysis met the statistical criterion, (3) the lack of an
FDA-approved Lyme disease vaccine, and (4) LB6V was well tolerated with no
safety concerns, we think the FDA is still substantially more likely than
not to approve the vaccine. Pfizer has indicated that it is confident in
LB6V's potential and is planning submissions to the regulatory authorities.
Our previous price target of EUR6.60 was based on a probability estimate of
90% for LB6V approval. Following the phase 3 topline data, we lower this
estimate to 67% and reduce our price target to EUR4.80. As the upside to our
price target is still well over 25%, we maintain our Buy recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:
FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,60 auf EUR 4,80.

Zusammenfassung:
Valneva und ihr Partner Pfizer haben die wichtigsten Ergebnisse der
Phase-3-Studie zum Impfstoffkandidaten LB6V gegen die Lyme-Borreliose
bekannt gegeben. LB6V zeigte bei Personen ab fünf Jahren eine Wirksamkeit
von über 70% bei der Vorbeugung der Lyme-Borreliose und wurde zudem gut
vertragen, wobei keine Sicherheitsbedenken festgestellt wurden. Allerdings
wurde das vorab festgelegte statistische Kriterium (untere Grenze des
95%-Konfidenzintervalls >20) in der ersten vorab festgelegten Analyse
verfehlt, die ein 95%-Konfidenzintervall von 15,8 bis 93,5 ergab, sodass der
primäre Endpunkt der Studie nicht erreicht wurde. Das breite Intervall
deutet auf eine höhere Unsicherheit hinsichtlich des Wirksamkeitswerts hin
als ein Intervall innerhalb des vorab festgelegten Kriteriums. Das breite
Intervall entstand, weil während der Studie weniger Fälle von
Lyme-Borreliose auftraten als erwartet. Angesichts der Tatsache, dass (1)
selbst die Untergrenze eine 15,8-prozentige Überlegenheit gegenüber Placebo
anzeigt, (2) die zweite vorab festgelegte Analyse das statistische Kriterium
erfüllte, (3) es keinen von der FDA zugelassenen Impfstoff gegen
Lyme-Borreliose gibt, und (4) LB6V gut vertragen wurde und keine
Sicherheitsbedenken auftraten, halten wir es dennoch für wahrscheinlich,
dass die FDA den Impfstoff zulassen wird. Pfizer hat signalisiert, dass das
Unternehmen vom Potenzial von LB6V überzeugt ist und die Einreichung von
Anträgen bei den Zulassungsbehörden plant. Unser bisheriges Kursziel von
EUR6,60 basierte auf einer Wahrscheinlichkeitsschätzung von 90% für die
Zulassung von LB6V. Nach den Topline-Daten der Phase 3 senken wir diese
Schätzung auf 67% und reduzieren unser Kursziel auf EUR4,80. Da das
Aufwärtspotenzial gegenüber unserem Kursziel immer noch deutlich über 25%
liegt, behalten wir unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a72f2c43453c3d0a6305636f6690d549

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=bd667864-2cfb-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2301534 31.03.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Valneva
Valneva ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026
Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignal29. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Kriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringen29. März · onvista-Partners
Alle Premium-News