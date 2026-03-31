Ostbeauftragte vor Besuch in Schwedt: Lage von Öl-Raffinerie PCK ist sicher

Berlin, 31. ⁠Mrz (Reuters) - Die Beschäftigten der brandenburgischen Öl-Raffinerie PCK müssen sich nach Einschätzung der Bundesregierung keine Sorgen machen. "Die Lage der PCK-Raffinerie in Schwedt ist aktuell sicher", sagte die Ostbeauftragte der ‌Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, am Dienstag vor einem Besuch des Unternehmens. Es gebe Planungssicherheit für neue Investitionen am Standort. "Die ⁠Bundesregierung hat ⁠die deutsche Rosneft-Tochter und damit auch deren Anteil der Raffinerie unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Das sichert den Standort als wichtigsten Lieferanten für Erdölprodukte in Ostdeutschland und damit Tausende von Arbeitsplätzen." Auch die Gefahr, dass ‌die Raffinerie von den Sanktionen gegen ‌Russland betroffen wäre, sei gebannt. "Damit sind längerfristig die Rohöllieferungen, die Zahlungsabwicklung und damit der Betrieb der PCK-Raffinerie abgesichert."

Die SPD-Politikerin Kaiser ⁠ergänzte, die Bundesregierung wolle der Raffinerie auch bei der Umstellung ‌auf klimafreundlichere Prozesse unterstützen. "Zum ⁠Beispiel bei einem Wasserstoffprojekt, bei dem 'grünes' Kerosin in Schwedt produziert werden soll. Das fördert der Bund mit 245 Millionen Euro." Dies sichere Arbeitsplätze und eröffne ‌neue Perspektiven für den ⁠Standort.

Die Raffinerie versorgt den Großraum ⁠Berlin, einschließlich des Flughafens BER, sowie weite Teile Ostdeutschlands mit Treibstoffen und beliefert die regionale Chemieindustrie mit wichtigen Grundstoffen. 2022 hatte die Bundesregierung die hiesigen Töchter von Rosneft nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine unter Treuhandverwaltung gestellt. Zu den Vermögenswerten gehört auch eine Beteiligung an der PCK-Raffinerie.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)