OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Job-Rotation auf Direktoren-Ebene

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    KfW IPEX-Bank: Job-Rotation auf Direktoren-Ebene
Frankfurt am Main (ots) - Drei wichtige Abteilungen der KfW IPEX-Bank stehen im
Rahmen einer befristeten Job-Rotation ab 01.04.2026 unter neuer Leitung. Dies
gab die Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank in Frankfurt bekannt. Die Rotation
erfolgt im Rahmen von befristeten Personalentwicklungsmaßnahmen für die Dauer
von 15 Monaten.

Alexander Jacobs , bisheriger Leiter der Strukturierungsberatung, übernimmt die
Abteilung Energie.

Peter Purkl , bislang Leiter der Abteilung Energie, führt zukünftig die
Abteilung Kreditrisikomanagement im bestehenden Co-Head mit Melanie Abels.

Thomas Brehler , bislang Leiter der Abteilung Kreditrisikomanagement, übernimmt
künftig die Leitung der Strukturierungsberatung.

"Die Rotation ist Ausdruck unseres zukunftsgerichteten Personalmanagements und
dient der Verbreiterung unseres Kompetenzportfolios" kommentiert Belgin Rudack ,
CEO der KfW IPEX-Bank. "Es geht um das Setzen neuer Impulse: Die
Abteilungsleiter bringen ihr in anderen Segmenten erworbenes Know-how in für sie
neue Tätigkeitsfelder ein, und können so frische Ideen und neue Impulse in das
zunehmend kompetitive Export- und Projektfinanzierungsgeschäft setzen."

Die drei Abteilungen gehören zu den Schlüsselbereichen der Bank:

- Die Sparte Energie trug im Geschäftsjahr 2025 mit 6,7 Mrd. EUR mehr als ein
  Viertel zum Neuzusagevolumen von insgesamt 24,2 Mrd. EUR bei.
- Das Kreditrisikomanagement bewertet als Marktfolgeeinheit unabhängig und
  zukunftsorientiert Adress- und Branchenrisiken sowie transaktionsspezifisch
  die Geschäfte der Bank. Damit trägt es zur Nachhaltigen Sicherung des Erfolgs
  der Bank bei.
- Die Strukturierungsberatung berät sowohl intern als auch extern zur
  Strukturierung von Export- und Projektfinanzierungen sowie
  Fördermittelkrediten. Daneben umfasst das Tätigkeitsspektrum der Abteilung die
  Übernahme von Agentenrollen in Konsortialfinanzierungen.

Pressekontakt:

Dela Strumpf
E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-2984
http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6247005
OTS:               KfW IPEX-Bank

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