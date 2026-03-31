Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Iran

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Iran

Angeblich will Trump einen Friedensvertrag verhandeln. Das kann ein Bluff sein. Aber was, wenn nicht? Ein Ende des Krieges würde zwar die Zerstörungen sowie die Tötung von Zivilisten beenden und den Ölpreis sinken lassen. Aber die Bedrohung durch den Iran bestünde fort. Ein Atomabkommen zum Beispiel gab es schon einmal. Es wurde 2018 von Trump in seiner ersten Amtszeit aufgekündigt, und es hinderte den Iran nicht daran, unverdrossen Uran auf ein nuklearwaffenfähiges Niveau anzureichern. Wer wollte das Mullah-Regime daran hindern, im Geheimen weiter daran zu forschen? Ähnliches gilt für die Produktion von Raketen, die inzwischen auch Europa erreichen können. Oder für die Unterstützung von Stellvertreter-Milizen wie Hisbollah und Huthis. Für die iranische Bevölkerung wäre nichts gewonnen. Denn die Revolutionsgarden würden weiterhin jegliche Freiheitsbestrebung im Volk unterdrücken./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Bericht des "Wall Street Journal"
Donald Trump prüft Militäreinsatz zur Uran-Bergung im Irangestern, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Donald Trump prüft Militäreinsatz zur Uran-Bergung im Iran
Zollstreit
China kontert USA im Handelsstreit27. März · dpa-AFX
China kontert USA im Handelsstreit
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026
Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignal29. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Kriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringen29. März · onvista-Partners
Alle Premium-News