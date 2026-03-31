Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Syrien
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Syrien
Wir können in dieser Welt nicht nur mit lupenreinen Demokraten reden - das gebietet unser eigenes Interesse, aber auch das Interesse der guten Sache. In Bezug auf Syrien heißt das: Es darf in den Gesprächen nicht nur um den deutschen Wunsch nach mehr wirtschaftlichem Austausch und mehr Abschiebung von geflüchteten Syrern gehen. Die Bundesregierung muss ihre Gesprächsbereitschaft vielmehr auch mit konkreten Forderungen zum Wohle der syrischen Bevölkerung verbinden: Demokratie, Gleichberechtigung, Aussöhnung, Minderheitenschutz und vieles mehr. Al-Scharaa hat davon vieles zugesagt. Deutschland sollte ihn darauf verpflichten./yyzz/DP/zb
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