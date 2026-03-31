Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Gesundheitsreform

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LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Gesundheitsreform

Die Vorschläge der Expertenkommission sind kein fertiges Reformkonzept, sondern ein Angebot. Ein Werkzeugkasten, aus dem sich die Politik bedienen kann. Doch schon jetzt wird ganz deutlich: Jede einzelne Maßnahme mag für sich genommen begründbar sein. In der Summe aber entsteht ein System, das den Versicherten mehr Eigenverantwortung, mehr Geduld - und oftmals auch mehr Geld in Kleckerbeträgen abverlangt./yyzz/DP/zb

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