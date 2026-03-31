ROUNDUP: Vier weitere israelische Soldaten im Libanon getötet

dpa-AFX · Uhr
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TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Vier weitere israelische Soldaten sind nach Militärangaben bei Kämpfen im Libanon getötet worden. Dies teilte ein Vertreter der Armee mit. Das Militär hatte zuvor die Namen von drei der Soldaten veröffentlicht. Demnach handelt es sich um einen 22-jährigen Hauptmann und zwei 21-jährige Hauptfeldwebel. Zwei weitere Soldaten seien bei einem Vorfall im Süden des Libanons verletzt worden, einer davon schwer.

Bereits am Montag hatte es eine Mitteilung der Armee über einen getöteten Soldaten gegeben. Insgesamt belaufe sich die Zahl der im Kampf gegen die Hisbollah gefallenen Soldaten auf zehn, teilte der Sprecher mit.

Nach Beginn des Iran-Kriegs vor einem Monat hatte auch die libanesische Hisbollah-Miliz ihre Angriffe auf Israel wieder aufgenommen, Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen in dem nördlichen Nachbarland. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuletzt gesagt, Israel wolle bis auf weiteres das Gebiet bis zum Litani-Fluss im Südlibanon kontrollieren./le/DP/nas

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