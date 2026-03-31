Rückruf von Mu-Err-Pilzen wegen Nachweis von Salmonellen

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des Nachweises von Salmonellen ruft die Supermarktkette Go Asia Mu-Err-Pilze zurück. Es handelt sich um die Sorten "Black Fungus", "White-Black Fungus Slice" und "Mini Black Fungus", wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

In einer Probe seien Salmonellen nachgewiesen worden, heißt es seitens des Unternehmens. Da aus der Formulierung des Verwendungshinweises auf der Verpackung nicht eindeutig hervorgehe, dass das Produkt vor dem Verzehr vollständig erhitzt werden muss, werde die Probe als gesundheitsschädlich beurteilt. Die Produkte können demnach in allen Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Betroffen sind demnach Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.11.2027. Verkauft wurden sie in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann etwa zu Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen sowie leichtem Fieber führen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten jedoch auch schwerere Krankheitsverläufe entwickeln./sak/DP/stw