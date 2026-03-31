Sehr dünnes Eis

Der Nasdaq-100® musste vergangene Woche die Schlüsselmarke von 24.000 Punkten endgültig aufgeben, wodurch ein klassisches Doppeltop vervollständigt wurde. Dieses Negativszenario – sprich der Abschluss einer oberen Umkehr – droht auch bei der Nvidia-Aktie. Die korrespondierende Signalzone wird durch die Tiefs der letzten Monate bei 171/169 USD definiert, deren Bedeutung durch die 50-Wochen-Linie (akt. bei 170,63 USD) zusätzlich untermauert wird. In diesem Zusammenhang liefert der Monatschart ein weiteres Argument: Die Kerze vom vergangenen November setzte wichtige Leitplanken, innerhalb derer der Technologietitel die vergangenen vier Monate verharrte. Es stehen also vier „inside months“ in Folge zu Buche, welche bei einer negativen Weichenstellung ebenfalls nach unten aufgelöst wären. Aus der Höhe der Topbildung lässt sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 42 USD ableiten. Wichtige Zwischenetappen werden durch die horizontalen Unterstützungen bei 150 USD bzw. bei 140 USD definiert. Für eine wirkliche charttechnische Entspannung müsste die Nvidia-Aktie indes die 200-Tage-Linie (akt. bei 179,34 USD) möglichst schnell zurückerobern.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

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