Silber: Scharfer Rücksetzer bietet Chance für antizyklischen Long-Einstieg!

Silber kam in den vergangenen Wochen angesichts der Stärke des US-Dollars und der sich eintrübenden konjunkturellen Rahmenbedingungen etwas deutlicher unter Druck und setzte spürbar zurück. Nach dieser scharfen Zwischenkorrektur bietet Silber nun eine interessante Chance für einen antizyklischen Long-Einstieg .

Die Lage: Nahost-Konflikt weiter im Fokus, starker US-Dollar sorgt für Abschläge!

Der Konflikt im Nahen Osten bestimmt aktuell weiterhin das Geschehen auf dem Parkett. Da die USA dem Vernehmen nach eine Bodenoffensive im Iran in Erwägung ziehen, um das Mullah-Regime zu einer Freigabe der strategisch wichtigen Straße von Hormus zu zwingen – über die mehr als 20 % der globalen Öl- und Erdgaslieferungen abgewickelt werden –, droht nach Einschätzung vieler Beobachter eine weitere Eskalation. Da der Iran seine Angriffe auf die Öl- und Energieinfrastruktur in den Nachbarstaaten fortsetzt, ziehen auch die Ölpreisnotierungen seit geraumer Zeit deutlich an, was die Konjunktursorgen anheizt. Angesichts der sich eintrübenden Perspektiven könnte sich dies negativ auf die industrielle Silbernachfrage auswirken. Da Silber in hohem Maße in zyklischen Branchen wie der Elektronik- und Automobilindustrie verwendet wird, könnte eine schwächere wirtschaftliche Dynamik die Nachfrage nach dem Industriemetall begrenzen. In Verbindung mit der festen Entwicklung des US-Dollars, der den Kauf von Edelmetallen für Investoren außerhalb des Dollarraums verteuert, kam der Silberpreis zuletzt deutlicher unter Druck.

Die Perspektive: Chinesische Silberimporte ziehen deutlich an!

Trotz der zuletzt eingetrübten Rahmenbedingungen bleibt die Nachfrage nach dem Industriemetall hoch. Vor allem China agiert bei Silber nach wie vor massiv auf der Käuferseite, was die jüngsten Importdaten eindrucksvoll belegen. Laut den von den chinesischen Zollbehörden veröffentlichten Statistiken hat China in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres insgesamt 790 Tonnen Silber importiert. Allein im Februar beliefen sich die Importe auf insgesamt 470 Tonnen, was einem neuen Rekordwert entspricht. Angesichts des weiter forcierten Ausbaus der Solarkapazitäten im Reich der Mitte dürfte die Silbernachfrage in China hoch bleiben, zumal gerade Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad deutlich mehr Silber benötigen. Da China seinerseits rigide Beschränkungen für die Ausfuhr implementiert hat, was praktisch einem Exportverbot für das Industriemetall gleichkommt, dürfte sich das Angebotsdefizit weiter verschärfen. Laut einer Erhebung des Silver Institute ist für 2026 mit einem Defizit von rund 67 Mio. Unzen zu rechnen.

Trading-Taktik: Silber absolvierte zuletzt eine scharfe Zwischenkorrektur, wobei die Notierungen vom Verlaufshoch bei knapp 90 USD bis in den Bereich der Marke von 60 USD je Feinunze zurücksetzten. Nachdem Rücksetzer im Bereich oberhalb der 60-USD-Marke zuletzt mit Käufen beantwortet wurden, bietet sich hier eine spekulative Gelegenheit. Trader können mit einem Stop-Loss im Bereich des letzten Verlaufstiefs auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends setzen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU9REY) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 31.03.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK