Südkoreas Samsung SDI leiht Stellantis-Joint-Venture 1,05 Milliarden Dollar

Reuters · Uhr
E-MobilitätBatterien
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Seoul, ⁠30. Mrz (Reuters) - Samsung SDI wird seinem Batterie-Gemeinschaftsunternehmen mit Stellantis einen Kredit ‌über 1,05 Milliarden Dollar gewähren. Die Mittel sollten ⁠für ⁠Kapitalinvestitionen verwendet werden, teilte der südkoreanische Batteriekonzern am Donnerstag mit. Die Kreditvergabe erfolgt, ‌während Berichte erscheinen, ‌wonach Stellantis aus dem gemeinsamen US-Unternehmen StarPlus ⁠Energy aussteigen könnte. Der Autobauer ‌hatte im ⁠vergangenen Monat Abschreibungen von mehr als 26,5 Milliarden Dollar bekanntgegeben ‌und ⁠seine Elektrofahrzeug-Pläne zurückgeschraubt.

(Bericht ⁠von Heejin Kim und Heekyong Yang. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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