Südkoreas Samsung SDI leiht Stellantis-Joint-Venture 1,05 Milliarden Dollar
Seoul, 30. Mrz (Reuters) - Samsung SDI wird seinem Batterie-Gemeinschaftsunternehmen mit Stellantis einen Kredit über 1,05 Milliarden Dollar gewähren. Die Mittel sollten für Kapitalinvestitionen verwendet werden, teilte der südkoreanische Batteriekonzern am Donnerstag mit. Die Kreditvergabe erfolgt, während Berichte erscheinen, wonach Stellantis aus dem gemeinsamen US-Unternehmen StarPlus Energy aussteigen könnte. Der Autobauer hatte im vergangenen Monat Abschreibungen von mehr als 26,5 Milliarden Dollar bekanntgegeben und seine Elektrofahrzeug-Pläne zurückgeschraubt.
(Bericht von Heejin Kim und Heekyong Yang. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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