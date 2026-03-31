TAGESVORSCHAU: Termine am 1. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. April

TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026 10:00 DEU: Amprion, Online-Pk zu den Jahreszahlen 10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig 12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026 17:45 DEU: Continental, Pre-Close Call Q1 19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung USA: Pkw-Absatz 3/26 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q1/26 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Wirtschaftsforschungsinstitute, Pk zum Frühjahrsgutachten 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 3/26 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26 16:30 USA: EIA, Ölbericht 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26 SONSTIGE TERMINE CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking

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