TAGESVORSCHAU: Termine am 31. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 31. April

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert) 07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen 07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Telefoncall) 13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung 13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung 14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen 22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen DEU: PSI, Jahreszahlen ITA: UniCredit, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 2/26 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26 01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 2/26 08:00 DEU: Außenhandelspreise 2/26 08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig) 08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig) 08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26 10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26 16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Halbjahr 2025 10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan

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