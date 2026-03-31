Tanner Pharma Group und Biodexa starten globales Early-Access-Programm für FAP-Patienten

Tanner Pharma Group, ein globaler Anbieter von Zugangslösungen für Spezialmedikamente, und Biodexa Pharmaceuticals PLC (Nasdaq:BDRX), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das innovative Produkte für die Behandlung von gastrointestinalen Krebserkrankungen entwickelt, gaben jetzt eine strategische Partnerschaft bekannt, durch die ein globaler Zugang zu eRapa für Patienten mit familiärer adenomatöser Polyposis (FAP) im Rahmen eines Early-Access- bzw. Named-Patient-Programms geschaffen werden soll.

FAP ist durch eine Ausbreitung von Polypen im Dickdarm und/oder Enddarm gekennzeichnet, zu der es gewöhnlich im Teenageralter kommt. Es gibt keine zugelassene therapeutische Option, und als Behandlungsstandard bleibt nur die chirurgische Entfernung.

eRapa ist eine proprietäre orale Kapselformulierung von Rapamycin (Sirolimus), einem mTOR-Inhibitor, der am Zellstoffwechsel, am Zellwachstum und an der Zellproliferation beteiligt ist und während der Tumorentstehung aktiviert wird. mTOR ist in FAP-Polypen nachweislich überexprimiert, was der Grund für seinen Einsatz in der Behandlung ist.

Durch diese Kooperation wird Tanner Pharma den kontrollierten und gesetzeskonformen Zugang zu eRapa in Ländern erleichtern, in denen es derzeit nicht verfügbar ist, was es Klinikern, die FAP-Patienten behandeln, erstmals ermöglichen wird, diese investigative Therapie außerhalb einer klinischen Studie zu verschreiben.

Das Programm wird Klinikern weltweit zur Verfügung stehen und ist so konzipiert, dass es einen erweiterten Zugang schafft und zugleich in der Praxis anwendbar ist. Im Rahmen dieser Initiative wird Biodexa außerdem Real-World-Daten (RWD) generieren, um das Verständnis für FAP und die Patientenerfahrungen zu verbessern.

Der Zugang zum Programm basiert auf der Patienteneignung, lokalen Bestimmungen und der Verfügbarkeit von staatlicher oder privater Finanzierung.

Über die Tanner Pharma Group

Tanner Pharma ist ein spezialisierter Anbieter von pharmazeutischen Dienstleistungen mit Sitz in Charlotte, (North Carolina, USA) und Niederlassungen in Irland, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung eines besseren globalen Zugangs zu Arzneien und unterstützt Hersteller über seinen Geschäftsbereich Managed Access Programs, indem es einen kontrollierten und gesetzeskonformen Zugang zu innovativen Therapien in Ländern bietet, in denen diese nicht kommerziell verfügbar sind. Weitere Information finden Sie unter www.tannerpharma.com.

Über Biodexa Pharmaceuticals PLC

Biodexa ist ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen und entwickelt Therapien für Krankeiten mit hohem ungedeckten Behandlungsbedarf. Zu seinen Lead-Programmen gehören eRapa für familiäre adenomatöse Polyposis und nicht-muskelinvasiven Blasenkrebs, MTX240 für gastrointestinale Stromatumoren (GIST) und Tolimidon für Typ-1-Diabetes. Biodexa hat seinen Hauptsitz in Cardiff, Vereinigtes Königreich. Weitere Informationen finden Sie unter www.biodexapharma.com.

Informationen zum Programm erhalten Sie auf Anfrage von erapa@tannerpharma.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260331506160/de/

Medienkontakt

Lindsey (Stevens) Paternoster | Tanner Pharma Group

lstevens@tannerpharma.com