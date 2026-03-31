Trading-Chance Franklin Resources: Gefallener Star als Chance!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Ein absolutes Qualitätsmerkmal für ein börsengelistetes Unternehmen ist es, wenn es a) eine Dividende alljährlich nicht nur zahlt, sondern b) auch jeweils erhöht. Aktien, deren Unternehmen dies über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre tun gelten als Dividenden-Aristokraten. Und davon gibt es gerade einmal 148 weltweit. Dies ist eine sehr exklusive und nahezu verschwindend geringe Zahl, wenn man bedenkt, dass es global knapp 63.000 börsengelistete Unternehmen gibt. Ein solcher Dividenden-Aristokrat ist unsere heute als Trading-Chance vorgestellte Aktie von Franklin Resources. Das Unternehmen hat in 33 aufeinander folgenden Jahren seine Dividende erhöht.

Was macht Franklin Resources?

Franklin Resources, das an der Börse primär unter der Marke Franklin Templeton bekannt ist, agiert als einer der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwalter und behauptet sich in einem Marktumfeld, das von einem intensiven Konsolidierungsdruck geprägt ist. Das Unternehmen verfolgt eine klare Strategie der Diversifizierung, um sich von der reinen Abhängigkeit klassischer Aktien- und Rentenfonds zu lösen und in margenstärkere Bereiche wie alternative Investments, Private Equity und spezialisierte ETFs vorzustoßen. Mit einem verwalteten Vermögen (Assets under Management, AUM), das im ersten Quartal 2026 die Marke von 1,68 Billionen USD erreichte, unterstreicht der Konzern seine beachtliche Marktstellung, auch wenn er sich im direkten Wettbewerb mit Giganten wie BlackRock oder Vanguard sowie spezialisierteren Rivalen wie T. Rowe Price behaupten muss.

Die jüngste Geschäftsentwicklung zeigt ein zweigeteiltes Bild: Einerseits verzeichnete Franklin Resources im Fiskaljahr 2025 und zu Beginn des Jahres 2026 Rekordzuflüsse bei den Neugeldern, was auf eine starke Nachfrage nach seinen diversifizierten Anlagestrategien hindeutet. Andererseits steht das Unternehmen vor der Herausforderung, dass die Performance einiger traditioneller Sparten – insbesondere im Bereich festverzinslicher Wertpapiere durch die Tochter Western Asset Management – unter Druck geriet, was phasenweise zu Abflüssen führte. Dennoch gelang es dem Management durch gezielte Zukäufe und den Ausbau der "Alternatives"-Sparte, die mittlerweile über 270 Milliarden USD umfasst, die Ertragsbasis zu stabilisieren und die Abhängigkeit von volatilen Märkten zu verringern.

Mit Blick auf die Konkurrenz positioniert sich Franklin Resources als aktiver Manager, der durch technologische Innovationen, wie KI-gestützte Anlagestrategien und tokenisierte Geldmarktfonds, versucht, den Vorsprung der passiven Indexfonds-Anbieter wettzumachen. Während Wettbewerber wie T. Rowe Price oft durch eine höhere institutionelle Beteiligung und stabilere Dividendenprofile punkten, setzt Franklin Resources verstärkt auf globale Präsenz und eine breite Palette an Investment-Boutiquen. Dies ermöglicht es dem Konzern, flexibel auf Marktveränderungen in Regionen wie den Schwellenländern oder Japan zu reagieren, die für das Jahr 2026 als strategische Wachstumsmärkte identifiziert wurden.

Die Perspektive für die kommenden Jahre hängt maßgeblich davon ab, ob die Integration der jüngsten Akquisitionen weiterhin Synergien freisetzt und ob die Transformation hin zu einem modernen, technologiegetriebenen Asset Manager gelingt. Analysten sehen zwar Risiken in der unbeständigen Gewinnentwicklung der Vergangenheit, doch die solide Kapitalausstattung und eine attraktive Dividendenrendite von über 5 % machen das Unternehmen für einkommensorientierte Anleger weiterhin interessant. Wenn Franklin Resources seine Stärke in den alternativen Anlagen weiter ausspielt und die operative Marge im Bereich von 25 % stabilisieren kann, ist das Unternehmen gut aufgestellt, um in einem Umfeld sinkender Zinsen und sich wandelnder Kapitalmärkte seine Rolle als globaler Schwergewicht zu festigen.

Erfolgreicher Pullback!

Der Aktienkurs entwickelt sich schon immer sehr dynamisch, hatte dabei aber auch erhebliche Schwankungen und längere Durststrecken. Seit 2016 befindet sich der Aktienkurs im Abwärtsmodus und testete im Zug dieser Baisse gleich zweimal den flachen Aufwärtstrend (dick rot).

Der jüngste Test erfolgte, nachdem der Aktienkurs sich zuvor aus dem seit 2016 gültigen Abwärtstrend hatte lösen können. Die Zone von 14,91 bis 16,25 Dollar stellt einen bedeutenden Support dar. Der erste zu überwindende Widerstand befindet sich bei 28,32 Dollar. Gelingt es, diese Hürde zu nehmen, so kommen zwar bei 30,32 und 34,37, sowie 38,27 Dollar weitere horizontale Widerstände, die aber nach und nach geknackt werden können.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Analyse

Die Netto-Marge liegt gegenwärtig bei 6,35 Prozent, soll aber bis 2029 auf mehr als 15 Prozent gesteigert werden. Der Unternehmensgewinn war seit 2014 rückläufig von einst 3,79 auf nunmehr 1,09 Dollar je Anteilsschein. Doch auch hier erwartet das Unternehmen ein Wiedererstarken. Bis 2029 soll sich der Gewinn je Aktie auf 3,65 Dollar pro Aktie mehr als verdreifachen. Mit einem derzeitigen Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 9,8 sind die Papiere sogar leicht unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV bewertet.

Fazit

Wir sehen hier gute Chancen für ein Comeback der Aktie und dementsprechend erhebliches Erholungspotenzial. Um von einer potenziell positiven Entwicklung profitieren zu können, haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend gerne vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Franklin Resources

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 15,697 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 22,91 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 2,77. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PC6TPL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 28,32 und 30,32 USD

Unterstützungen: 14,91 bis 16,25 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Franklin Resources

Basiswert Franklin Resources WKN PC6TPL ISIN DE000PC6TPL0 Basispreis 15,697 USD K.O.-Schwelle 15,697 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,77 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.