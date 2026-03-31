Warum der Markt auf einen fallenden Ölpreis setzt - ntv Zertifikate 27.03.2026

In diesen Tagen ist oft vom #Ölpreis die Rede. Doch Ölpreis ist nicht gleich Ölpreis. Für dieselbe Ölsorte gibt es viele unterschiedliche Preise - abhängig davon, wann das #Öl geliefert wird. Was dahinter steckt und welche Schlüsse man daraus ziehen kann, darüber spricht Raimund Brichta mit Matthias Hüppe von der #HSBC.



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