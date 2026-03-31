„Weißer Block“ zum Wochenauftakt
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„Weißer Block“ zum Wochenauftakt
Die Osterwoche zeichnet sich im Normalfall durch einen saisonalen Rückenwind aus – und zwar sowohl was die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen als auch die eigentliche Wertentwicklung betrifft (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 27. März). Diesen unterstützenden Faktor konnte der DAX® zu Wochenbeginn in eine ordentliche Erholungsbewegung ummünzen. Charttechnisch schlägt sich dies in der Ausprägung eines „weißen Blocks“ nieder, d. h. das Aktienbarometer startete nahezu auf Tagestief (22.214 Punkte) in den Handel und beendete die Handelssitzung auf Tageshoch (22.563 Punkte). Das beschriebene Candlestickmuster lässt auf eine Fortsetzung der eingeleiteten Gegenbewegung hoffen. Die Tiefpunkte bei 22.900 Punkten definieren dabei die nächste Anlaufzone. Darüber bilden die Hochs bei 23.176/23.178/23.180 Punkte im Zusammenspiel mit der Abwärtskurslücke vom 19. März bei 23.180/23.450 Punkten das nächste Barrierenbündel. Trotz der gestrigen Erholung verharren die deutschen Standardwerte in schwierigem Fahrwasser – und zwar solange, wie der DAX® unterhalb der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.102 Punkten) notiert.
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Die Osterwoche zeichnet sich im Normalfall durch einen saisonalen Rückenwind aus – und zwar sowohl was die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen als auch die eigentliche Wertentwicklung betrifft (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 27. März). Diesen unterstützenden Faktor konnte der DAX® zu Wochenbeginn in eine ordentliche Erholungsbewegung ummünzen. Charttechnisch schlägt sich dies in der Ausprägung eines „weißen Blocks“ nieder, d. h. das Aktienbarometer startete nahezu auf Tagestief (22.214 Punkte) in den Handel und beendete die Handelssitzung auf Tageshoch (22.563 Punkte). Das beschriebene Candlestickmuster lässt auf eine Fortsetzung der eingeleiteten Gegenbewegung hoffen. Die Tiefpunkte bei 22.900 Punkten definieren dabei die nächste Anlaufzone. Darüber bilden die Hochs bei 23.176/23.178/23.180 Punkte im Zusammenspiel mit der Abwärtskurslücke vom 19. März bei 23.180/23.450 Punkten das nächste Barrierenbündel. Trotz der gestrigen Erholung verharren die deutschen Standardwerte in schwierigem Fahrwasser – und zwar solange, wie der DAX® unterhalb der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.102 Punkten) notiert.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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