Videoanalyse 31.03.2026
Wieso ich den Micron-Crash für übertrieben halte
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Aktie von Micron gibt deutlich nach in den vergangenen Tagen. Der Speicher-Spezialist wird zusammen mit dem gesamten Sektor abgestraft.
Profi-Trader Martin Goersch geht den Ursachen auf den Grund und erklärt im Video, wieso er den Kursrückgang von Micron für deutlich übertrieben hält.
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