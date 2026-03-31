Videoanalyse 31.03.2026

Wieso ich den Micron-Crash für übertrieben halte

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Aktie von Micron gibt deutlich nach in den vergangenen Tagen. Der Speicher-Spezialist wird zusammen mit dem gesamten Sektor abgestraft. 

Profi-Trader Martin Goersch geht den Ursachen auf den Grund und erklärt im Video, wieso er den Kursrückgang von Micron für deutlich übertrieben hält. 

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Micron Technology

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