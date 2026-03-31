Berlin, 31. ⁠Mrz (Reuters) - Die Nachfrage nach neuen Windrädern an Land ist in Deutschland ungebrochen hoch, während das Interesse an großen Solaranlagen auf Dächern schwächelt. Dies geht aus den Ergebnissen der jüngsten Ausschreibungsrunden vom 1. Februar hervor, die die ‌Bundesnetzagentur am Dienstag in Bonn veröffentlichte. Die Ausschreibung für Windenergie an Land war demnach stark überzeichnet. Bei einer ausgeschriebenen Menge von rund ⁠3450 Megawatt (MW) ⁠wurden Gebote für fast 7900 MW eingereicht. Der hohe Wettbewerb drückte die Preise. Der durchschnittliche Zuschlagswert sank auf 5,54 Cent je Kilowattstunde (ct/kWh) von 6,06 ct/kWh in der Vorrunde. "Die Zuschlagswerte sanken abermals deutlich", sagte Behördenchef Klaus Müller. Dies sei der geringste Wert seit der Ausschreibung ‌im Februar 2018.

Im Gegensatz dazu stand die Auktion ‌für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden. Hier wurden bei einer ausgeschriebenen Menge von 283 MW nur Gebote für 177 MW eingereicht. Der durchschnittliche Zuschlagswert ⁠blieb mit 9,56 ct/kWh nahezu stabil.

Die hohe Nachfrage bei der Windkraft stützt ‌die Ziele der Bundesregierung. Sie hatte ⁠vergangene Woche zusätzliche Ausschreibungen für Wind an Land im Umfang von zwölf Gigawatt angekündigt. Damit soll das Ausbauziel von 115 Gigawatt Leistung bis 2030 erreicht werden. Insgesamt soll der Anteil der ‌erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bis ⁠dahin auf mindestens 80 Prozent steigen.

Allerdings ⁠herrscht in der Bundesregierung noch Streit darüber, ob sich die Bedingungen für neue Windkraftanlagen verschlechtern sollen. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will, dass Neuanlagen in Bereichen mit Engpässen im Stromnetz das finanzielle Risiko selbst tragen, wenn sie ihren Strom wegen überlasteter Netze nicht einspeisen können. Bisher werden sie dafür über die Redispatchkosten entschädigt. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) lehnte den Reiche-Vorstoß ab. Es gebe darüber mit Reiche keinen Konsens.

(Bericht ⁠von Holger Hansen, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)