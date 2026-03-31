Zahl der Arbeitslosen sinkt im März um knapp 50.000

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Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März im Vergleich zum Vormonat zwar um 49.000 gesunken, bleibt mit 3,021 Millionen aber oberhalb der Drei-Millionen-Marke. Im Vergleich zum selben Zeitpunkt des Vorjahres bedeute das ein Plus von 54.000 Arbeitslosen, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank im März gemessen am Februar um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent.

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