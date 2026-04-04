Erneuter Angriff nahe Irans Atomkraftwerk Buschehr

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran meldet einen weiteren Luftangriff in der Nähe des Atomkraftwerks Buschehr. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna schlug ein Geschoss nahe dem Grenzzaun ein. Als Folge der Explosion und herumfliegender Splitter sei ein Mitarbeiter getötet und ein Nebengebäude des Kraftwerks beschädigt worden.

Nach Angaben der Agentur sind keine Schäden an den Hauptbereichen des Kraftwerks entstanden. Der Betrieb sei nicht beeinträchtigt.

Der Iran hatte zuletzt am Samstag vergangener Woche den Einschlag eines Projektils auf dem Gelände des Atomkraftwerks Buschehr gemeldet. Insgesamt ist es seit Kriegsbeginn Ende Februar der vierte Einschlag eines Geschosses nahe dem AKW beziehungsweise auf dessen Gelände.

Die Atomanlage, das einzige iranische Kernkraftwerk, liegt etwa 760 Kilometer südlich von Teheran am Persischen Golf. Sein Reaktor russischer Bauart liefert seit 2011 Strom. Der staatliche russische Atomkonzern Rosatom baut derzeit einen zweiten Reaktorblock./da/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Öl-Kartell
Opec+: Schäden an Energie-Infrastruktur kostspieliggestern, 15:22 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Wegen Lage im Iran
EU mahnt Vorbereitungen gegen mögliche Öl-Engpässe an31. März · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendheute, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:22 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Das ist die gute Seite hoher Inflationgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News