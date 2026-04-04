Mindestens fünf Tote bei Drohnenangriff in Südostukraine

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NIKOPOL (dpa-AFX) - Im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk sind mindestens fünf Menschen bei einem russischen Angriff mit mehreren Drohnen getötet worden. Gouverneur Olexander Hanscha zufolge wurden 19 Menschen bei der Attacke auf die Stadt Nikopol verletzt, darunter ein 14 Jahre altes Mädchen. Ums Leben kamen demnach drei Frauen und zwei Männer. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Öl-Kartell
Opec+: Schäden an Energie-Infrastruktur kostspieliggestern, 15:22 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
1,5 Billionen Dollar im kommenden Jahr
USA sollen mehr Geld für Verteidigung ausgeben03. Apr. · dpa-AFX
Kampfflugzeuge fliegen in Formation.
Frist läuft Montagnacht ab
Trump pocht auf sein Ultimatum: Drohung an den Irangestern, 09:04 Uhr · dpa-AFX
Trump pocht auf sein Ultimatum: Drohung an den Iran
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendheute, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:22 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Das ist die gute Seite hoher Inflationgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News