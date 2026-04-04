ROUNDUP: Angriffe auf arabische Länder gehen weiter

dpa-AFX · Uhr
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AMMAN (dpa-AFX) - Auch in der fünften Woche des Iran-Kriegs gibt es Angriffe auf arabische Länder.

In Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten seien zwölf Menschen durch herabfallende Trümmerteile in der Region Adschban verletzt worden, schrieb das Medienbüro der Stadt auf X. Die Verletzten seien nepalesischer und indischer Staatsangehörigkeit,

Zudem stellte eine Gasanlage in dem Emirat nach offiziellen Angaben den Betrieb ein. Trümmerteile seien nach einer Luftverteidigungsaktion auf das Gelände gefallen, hieß es von dem Medienbüro. Ein Mensch sei dabei getötet, vier weitere verletzt worden.

Insgesamt fingen die Vereinigten Arabischen Emirate am Freitag 18 ballistische Raketen, 4 Marschflugkörper und 47 Drohnen ab, wie die Streitkräfte des Landes mitteilten.

Auch Jordanien meldete Verletzte. Die Armee habe zwei Raketen, die auf Ziele im Land ausgerichtet waren, abgeschossen, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Petra mit. Die beiden Verletzten seien in stabilem Zustand.

In Kuwait seien Einsatzkräfte im Einsatz, um den Betrieb einer Entsalzungsanlage fortführen zu können, hieß es in einer Stellungnahme des zuständigen Ministeriums. Iran habe die Anlage angegriffen und Schäden verursacht, hieß es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna.

Bahrain und Saudi-Arabien meldeten den Abschuss von Drohnen./mar/DP/zb

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