ROUNDUP/Trump: Hoffe, dass Crew-Mitglied keinen Schaden nimmt

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hofft laut einem Medienbericht, dass ein gesuchtes Besatzungsmitglied eines im Iran abgestürzten US-Kampfjets keinen Schaden nimmt. Nach einem Telefoninterview zitierte die britische Zeitung "The Independent" Trump auf die Frage, was er tun würde, falls das Crew-Mitglied von Iranern gefangengenommen oder verletzt werden sollte, mit den Worten: "Nun, das kann ich nicht kommentieren, weil - wir hoffen, dass das nicht passieren wird."

Die USA haben laut mehreren Medienberichten bestätigt, dass ein US-Kampfjet vom Typ F-15E im Iran abgeschossen worden ist. Eines von zwei Besatzungsmitgliedern soll demnach von US-Spezialkräften gerettet worden sein, während die Suche nach einem zweiten laufe. Es wäre demnach der erste Verlust eines US-Kampfflugzeuges im Iran seit Kriegsbeginn am 28. Februar.

Trump sieht laut einem weiteren Medienbericht etwaige Gespräche mit dem Iran durch den Absturz des US-Kampfjets nicht beeinflusst. Der TV-Sender NBC News berichtete unter Verweis auf ein Telefoninterview mit dem Präsidenten, dass dieser auf die Frage, ob es einen Einfluss auf diplomatische Gespräche gebe, gesagt habe: "Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist Krieg."/rin/DP/zb