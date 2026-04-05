Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot
onvista · Uhr
Zehn Dax-Konzerne werden 2026 ihre Ausschüttung senken. Wir haben für euch exklusiv analysiert, welche Firmen aus Dax und MDax nicht nur die höchsten, sondern auch die verlässlichsten Dividenden bieten.
Georg Buschmann
Redaktionsleiter
Quelle: Dmitry Lobanov/ Shutterstock
2026 war bislang an der Börse durchaus ein schwieriges Jahr. Im ersten Quartal verzeichneten die Aktienmärkte – vor allem bedingt durch den Irankrieg – Verluste. Auf eine Größe können sich Aktionärinnen und Aktionäre in Deutschland aber auch in diesem Jahr offenbar verlassen: Die Dividende.
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