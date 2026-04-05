Exklusive Auswertung von Dax und MDax

Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot

onvista · Uhr

Zehn Dax-Konzerne werden 2026 ihre Ausschüttung senken. Wir haben für euch exklusiv analysiert, welche Firmen aus Dax und MDax nicht nur die höchsten, sondern auch die verlässlichsten Dividenden bieten.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
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Quelle: Dmitry Lobanov/ Shutterstock

2026 war bislang an der Börse durchaus ein schwieriges Jahr. Im ersten Quartal verzeichneten die Aktienmärkte – vor allem bedingt durch den Irankrieg – Verluste. Auf eine Größe können sich Aktionärinnen und Aktionäre in Deutschland aber auch in diesem Jahr offenbar verlassen: Die Dividende.

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