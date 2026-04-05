Das ist die gute Seite hoher Inflation

Es geht die Angst an den Märkten um, dass es ein Déjà-vu mit dem Jahr 2022 gibt und eine weitere Inflationswelle, ausgelöst durch die steigenden Ölpreise. Damals waren es vor allem die durch die Decke gehenden Gaspreise nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, die die Inflation auslösten.

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