Secret Service geht Bericht über Schüsse nahe Weißem Haus nach
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Sicherheitsdienst des US-Präsidenten untersucht mutmaßliche Schüsse nahe dem Weißen Haus. Um kurz nach Mitternacht reagierten Beamte auf Berichte über Schüsse in der Umgebung des Lafayette Parks, wie der Secret Service auf der Plattform X schrieb. Bei einer Durchsuchung des öffentlichen Parks gegenüber dem Amtssitz des Präsidenten sei aber kein Verdächtiger gefunden worden.
Der Betrieb im Weißen Haus ist den Angaben zufolge nicht gestört. Es gilt eine erhöhte Sicherheitsstufe, zudem wurden Straßen gesperrt. Die Behörden suchen nach einem möglichen Fahrzeug und einer verdächtigen Person, wie der Secret Service mitteilte./mj/DP/he
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