Späte Tore: Dortmund gewinnt Spitzenspiel in Stuttgart

dpa-AFX · Uhr
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STUTTGART (dpa-AFX) - Durch zwei Treffer in der Nachspielzeit hat Borussia Dortmund das Topspiel der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart 2:0 (0:0) gewonnen. Karim Adeyemi (90.+4) und Julian Brandt (90.+6) sorgten für den späten Erfolg der Gäste. Der BVB bleibt damit nach dem 28. Spieltag mit nun elf Punkten Vorsprung auf RB Leipzig und Stuttgart Tabellenzweiter. Der Rückstand auf den FC Bayern München, der wenige Stunden zuvor ein fulminantes Comeback beim 3:2 gegen den SC Freiburg feierte, beträgt weiterhin neun Punkte.

Die Stuttgarter waren in einem chancenarmen Spiel lange Zeit die bessere Mannschaft und verpassten es, einen wichtigen Sieg im Rennen um die Champions-League-Qualifikation einzufahren. Der VfB fiel durch die Niederlage auf Rang vier zurück. Der BVB hatte 90 Minuten lang nur wenige Chancen, ehe die eingewechselten Adeyemi und Brandt trafen./puk/DP/zb

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