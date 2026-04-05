Strategy-Aktie vor möglichem Wendepunkt?

SStrategy-Aktie vor möglichem Wendepunkt?





Die Strategy-Aktie befindet sich im April 2026 weiterhin im Abwärtstrend, steht jedoch nun an einer entscheidenden Unterstützungszone zwischen 110 und 120 USD. Hier dürfte sich zeigen, ob die Verkäufer ein letztes Mal dominieren oder ob sich bereits eine mögliche Trendwende anbahnt – eine Phase, in der Unsicherheit und erste Chancen eng beieinanderliegen.

Favorisiert bleibt ein finaler Ausverkauf in Richtung 100 USD, gefolgt von einer schnellen Erholung als mögliches Wendepunkt-Signal. Alternativ könnte auch eine Stabilisierung über 110 USD direkt eine Aufwärtsbewegung einleiten. Noch fehlt jedoch die klare Bestätigung – weshalb sich sowohl Trendfolger als auch antizyklische Anleger vorerst in Geduld üben.





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