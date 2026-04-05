Trump: Geretteter Soldat schwer verletzt

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WASHINGTON (dpa-AFX) - Der nach dem Abschuss eines US-Kampfjets im Iran gerettete US-Waffenoffizier ist nach Angaben von Präsident Donald Trump schwer verwundet. In einem Post auf der Plattform Truth Social lobte Trump den Soldaten und alle an dem Spezialeinsatz Beteiligten für ihren Mut und kündigte für Montag (13.00 Uhr Ortszeit/19.00 Uhr MESZ) eine Pressekonferenz mit dem Militär im Weißen Haus an.

Der Abschuss der F-15E über feindlichem Gebiet ist für die USA und Präsident Trump ein äußerst heikler Vorfall. Hätte der Iran das Besatzungsmitglied zuerst gefunden und gefangen genommen, hätte die Führung in Teheran dies nach Einschätzung von Experten als Druckmittel nutzen können./lkl/DP/he

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