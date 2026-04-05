Trump: US-Soldat gerettet und in Sicherheit
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das zweite Besatzungsmitglied des über dem Iran abgeschossenen Kampfjets ist laut US-Präsident Donald Trump gerettet und in Sicherheit. "Wir haben ihn", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social in Großbuchstaben./ln/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
1,5 Billionen Dollar im kommenden JahrUSA sollen mehr Geld für Verteidigung ausgeben03. Apr. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Auswertung des Euro Stoxx 50Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendheute, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:22 Uhr · onvista