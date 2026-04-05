Umfrage: Union knapp hinter AfD

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD haben in einer Insa-Umfrage erneut leicht an Unterstützung eingebüßt. Die Union verlor im "Sonntagstrend" für die "Bild am Sonntag" im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und liegt mit 25 Prozent nun wieder knapp hinter der AfD, die bei 26 Prozent stabil blieb. Die SPD wurde mit 13 Prozent gemessen, ebenfalls einen Punkt schlechter als vergangene Woche. Die Grünen erreichten unverändert 12 Prozent, die Linke unverändert 11 Prozent.

Bei 1.199 Befragten lag die maximale Fehlertoleranz bei plus oder minus 2,9 Prozentpunkten. Generell sind Wahlumfragen immer mit Unsicherheiten behaftet. Sie spiegeln nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./vsr/DP/zb

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