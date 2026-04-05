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Themenzertifikate auf KI und Co.
Wie du in Megatrends investieren kannst
onvista · Uhr
Wie können Privatanleger in Megatrends wie Künstliche Intelligenz (KI) investieren? Was ist ein Megatrend und warum sind Themenzertifikate ein spannendes Instrument für den Einstieg?
Martin Goersch spricht mit David Hartmann von Vontobel und Thomas Zuleck von der Börse Stuttgart über diese Fragen:
- Was zeichnet Megatrends wie KI und Seltene Erden aus?
- Welche Chancen und Risiken gibt es für Anleger?
- Warum lohnt der Blick über die „Magnificent Seven“ hinaus?
- Wie funktionieren Themenzertifikate und welche Vorteile bieten sie?
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