Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.04.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AMERICAN BITCOIN CORP. A
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|DEEP SEA MINERALS O.N.
|Bericht 3. Quartal 2026
|DRC Gold
|Bericht 2. Quartal 2026
|Enthusiast Gaming Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Excellon Resources
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Exro Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|FIBROBIOLOG. O.N.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Jaguar Health
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nano-X Imaging
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|NEURAL THERAPEUT. INC.
|Bericht 2. Quartal 2026
|Nürnberger Beteiligungs AG
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PLANET GREEN METALS INC.
|Bericht 1. Quartal 2026
|RecycLiCo Battery Materials
|Bericht 2. Quartal 2026
|SMT SCHARF
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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