Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.04.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AMERICAN BITCOIN CORP. ABericht Geschäftsjahr 2025
CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLEBericht Geschäftsjahr 2025
DEEP SEA MINERALS O.N.Bericht 3. Quartal 2026
DRC GoldBericht 2. Quartal 2026
Enthusiast Gaming HoldingsBericht Geschäftsjahr 2025
Excellon ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
Exro TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
FIBROBIOLOG. O.N.Bericht Geschäftsjahr 2025
Jaguar HealthBericht Geschäftsjahr 2025
Nano-X ImagingBericht Geschäftsjahr 2025
NEURAL THERAPEUT. INC.Bericht 2. Quartal 2026
Nürnberger Beteiligungs AGBericht Geschäftsjahr 2025
PLANET GREEN METALS INC.Bericht 1. Quartal 2026
RecycLiCo Battery MaterialsBericht 2. Quartal 2026
SMT SCHARFBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.04.202603. Apr. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.04.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.04.202602. Apr. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.04.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.04.202601. Apr. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.04.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.03.202631. März · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.03.2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendheute, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:22 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Das ist die gute Seite hoher Inflationgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News