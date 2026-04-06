Klinik: Elf Tote bei neuer Gewalt im Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei Gefechten und einem israelischen Drohnenangriff im Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben mindestens elf Palästinenser getötet worden. Den Angaben zufolge wurden bei dem Vorfall in dem Flüchtlingsviertel Al-Maghasi im zentralen Abschnitt des Gazastreifens weitere Menschen verletzt. Die Verletzten und die Todesopfer seien in die Al-Aksa-Klinik in der Stadt Deir al-Balah gebracht worden.

Der Drohnenangriff erfolgte nach Augenzeugenberichten während Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Mitgliedern der islamistischen Terrororganisation Hamas und Bewaffneten, die im Gazastreifen verdächtigt werden, mit Israel zusammenzuarbeiten. Israel habe mit dem Drohnenangriff während der Gefechte eingegriffen. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.

Zeugen berichteten von Chaos und Angst unter den Bewohnern des Lagers, da mehrere nahegelegene Häuser durch den Angriff beschädigt worden seien.

Auch ein halbes Jahr nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen angespannt. Die im Friedensplan von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Entwaffnung der Hamas ist bisher nicht umgesetzt worden. Israel kontrolliert weiterhin eine Hälfte des Gazastreifens.

Der Hamas gelang es seit Beginn der Waffenruhe, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet in Gaza wieder weitgehend zu festigen. Israel wurde mehrfach vorgeworfen, im Gazastreifen Milizen zu finanzieren und zu bewaffnen, die der Hamas feindselig gegenüberstehen./edr/DP/he