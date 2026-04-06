Auswertung des Euro Stoxx 50

Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschend

onvista · Uhr

Der Irankrieg löst Angst vor einem Inflationsschub aus und produziert einige überraschende Verlierer. Wir stellen sie vor und loten aus, ob ein Comeback gelingen kann

Artikel teilen:
Quelle: Postmodern Studio

Seit Ausbruch des Irankriegs Ende Februar hat sich der optimistische Start ins Börsenjahr 2026 in eine Korrektur umgekehrt. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte im ersten Quartal ein Minus von vier Prozent, nachdem bis Ende Februar noch ein Plus von sechs Prozent verzeichnet worden war. Innerhalb von vier Wochen ging es also zehn Prozentpunkte nach unten. 

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen von Experten
  • Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
  • Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Rheinmetall
Deutsche Telekom
Allianz
Deutsche Bank
Bayer
E
EURO STOXX 50
Airbus
TotalEnergies (ehem. Total)
LVMH
Deutsche Börse
Eni
AXA
UniCredit
Enel
Hermès
BNP Paribas
Santander
Safran
Nordea Bank
Danone
Saint-Gobain
Anheuser-Busch InBev
D
DAX (Kursindex)
Inditex
Airbus (ADR)
ENI ADR
ENEL ADR
BNP Paribas (ADR)
Deutsche Börse ADR
Danone ADR

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 30.03.2026
Crowdstrike trotzt KI-Druck – Marvell vor Wachstumsschub30. März · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet02. Apr. · onvista
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:22 Uhr · onvista
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:22 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Das ist die gute Seite hoher Inflationgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet02. Apr. · onvista
Alle Premium-News