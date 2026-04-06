Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschend

Seit Ausbruch des Irankriegs Ende Februar hat sich der optimistische Start ins Börsenjahr 2026 in eine Korrektur umgekehrt. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte im ersten Quartal ein Minus von vier Prozent, nachdem bis Ende Februar noch ein Plus von sechs Prozent verzeichnet worden war. Innerhalb von vier Wochen ging es also zehn Prozentpunkte nach unten.

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