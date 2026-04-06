Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschend
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Der Irankrieg löst Angst vor einem Inflationsschub aus und produziert einige überraschende Verlierer. Wir stellen sie vor und loten aus, ob ein Comeback gelingen kann
Quelle: Postmodern Studio
Seit Ausbruch des Irankriegs Ende Februar hat sich der optimistische Start ins Börsenjahr 2026 in eine Korrektur umgekehrt. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte im ersten Quartal ein Minus von vier Prozent, nachdem bis Ende Februar noch ein Plus von sechs Prozent verzeichnet worden war. Innerhalb von vier Wochen ging es also zehn Prozentpunkte nach unten.
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