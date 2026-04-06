TAGESVORSCHAU: Termine am 7. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. April

TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Öffentlichen Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2025 08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix-Index 4/26 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26 SONSTIGE TERMINE --

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