US-Anleihen: Leichte Kursgewinne - Hoffen auf Waffenstillstand

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nach dem langen Osterwochenende etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 110,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,33 Prozent.

Experten verwiesen auf Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Iran-Krieg. Dies habe die Anleihen etwas unterstützt. Der Nachrichtenagentur IRNA zufolge lehnt Teheran dies aber ab. Iran verlange ein dauerhaftes Kriegsende, hieß es./he

Das könnte dich auch interessieren

Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet02. Apr. · onvista
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendheute, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:22 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Das ist die gute Seite hoher Inflationgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News