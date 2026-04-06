WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 17. April

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 16:00 USA: ISM Services 3/26 HINWEIS Feiertag "Ostermontag" AUT, AUS, BEL, CHN, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Öffentlichen Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2025 08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix-Index 4/26 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26 SONSTIGE TERMINE --- --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 Call) 08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung 12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen 15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung 15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung USA: FedEx, Freight Investor Day FRA: Michelin, Pre-Close Call Q1/26 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26 01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/26 08:00 DEU: Destatis: Relaunch Dashboard Konjunktur 08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26 08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26 11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll SONSTIGE TERMINE 18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz 10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung 10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung 13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung 13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung 14:00 USA: Dow, Hauptversammlung 15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/26 08:00 DEU: Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts Q4/25 08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux 09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26 03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 08:00 DEU. Baupreise für Wohngebäude 2/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26 14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26 14:30 USA: Realeinkommen 3/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig) 18:00 RUS: BIP Jahr 2025 18:00 RUS: BIP Q4/25 18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden 13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26 TERMINE KONJUNKTUR 12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26 14:00 POL: Handelsbilanz 2/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26 SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen» + 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) 18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz 08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference 10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung 12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung 14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung 14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung 14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen 15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung 18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig) TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 3/26 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26 06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig) 07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26 09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg 17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26 07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz 09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart 10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung 11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung 12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung 12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26 08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26 11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Empire State Index 4/26 14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26 16:00 USA: NAHB-Index 4/26 20:00 USA: Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer , Q1-Zahlen 07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz 07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz 08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung 09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen 09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung 12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen 12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen 13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen 14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung 15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung 17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert) 22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen 22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen 23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Fuchs, Capital Markets Day FRA: Kering, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q1/26 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36 08:00 GBR: BIP 2/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26 15:15 USA: Industrieproduktion 3/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg 11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm 12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen 09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen 15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26 10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia ---------------------------------------------------------------------------------------

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