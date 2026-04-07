AKTIE IM FOKUS: Universal Music Group mit Kurssprung - Pershing-Gebot treibt
dpa-AFX · Uhr
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von Universal Music Group (UMG) haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Mit dem Kurssprung von zuletzt 10,3 Prozent reagierte der Wert auf das Übernahmeangebot der Investmentgesellschaft Pershing Square. Diese bietet rund 56 Milliarden Euro für den Musikkonzern. Kurz nach Handelsstart war es sogar um 20 Prozent nach oben gegangen. Allerdings hatte die Aktie sich seit Juli nahezu halbiert.
Das Angebot umfasst eine Kombination aus Bar-Komponente und neuen UMG-Aktien. Insgesamt würde sich damit eine Bewertung von rund 30,40 Euro je Aktie ergeben. Aktuell liegt der Kurs von UMG bei knapp 19 Euro. Bezogen auf die Notierung zum 2. April bedeutet das Angebot eine Prämie von 78 Prozent./mf/jha/
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