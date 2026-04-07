American Water Works - Mehrfacher Befreiungsschlag

Die American Water Works-Aktie notiert auf dem Stand von Anfang 2020 – also der Corona-Pandemie. Dennoch ist der Titel derzeit einen charttechnischen Blick wert, denn spätestens seit 2023 läuft eine Bodenbildungsphase. Teil dieses Prozesses ist die Bildung eines kleinen Doppelbodens seit November vergangenen Jahres. Dieser ist nun abgeschlossen und es kommen noch zwei weitere charttechnische Ausrufezeichen dazu – zum einen der Bruch des Korrekturtrends seit April 2025 (akt. bei 135,60 USD) und zum anderen die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 137,94 USD). Auf der Indikatorenseite wird die Bodenbildung durch die äquivalente Weichenstellung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie durch das bestehende MACD-Kaufsignal bestätigt. Das Kursziel aus der diskutierten, unteren Umkehr lässt sich auf rund 149 USD taxieren. Dieses Level markiert den Auftakt zur entscheidenden Widerstandszone, welche sich bis zu den Hochs bei 153/155 USD erstreckt. Jenseits dieser Hürden wäre auch die größere Bodenbildung abgeschlossen. Als engmaschige Absicherung ist dagegen die o. g. ehemalige Trendlinie prädestiniert.

American Water Works (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart American Water Works

Quelle: LSEG, tradesignal²

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