ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Renault auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Auf der letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Kennziffern des Autokonzerns habe das Management die Jahresziele bekräftigt, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kommentare zum ersten Jahresviertel hätten aber auch die Befürchtungen eines eher schwächeren Quartals bestätigt./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben