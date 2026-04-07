ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der zuletzt starke Ölpreisanstieg dürfte sich im März nur in geringem Ausmaß niedergeschlagen haben, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft habe auch im März noch entsprechende Preisabsicherungen vorgenommen. Dieses "Hedging" sei nun aber ausgesetzt worden./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:17 / BST
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