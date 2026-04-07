ARM Holding: KI-Inferenz treibt die CPU-Nachfrage. Mit dem Arm AGI CPU will der Chipentwickler durchstarten!

ARM Holding transformiert sein Geschäftsmodell vom reinen Lizenzgeber zum Produzenten eigener Hochleistungs-CPUs für Rechenzentren. Mit der neuen „Arm AGI CPU“ und Partnern wie Meta und OpenAI zielt das Unternehmen auf einen massiven Umsatzsprung auf 25 Mrd. USD innerhalb von fünf Jahren ab. Der strategische Fokus liegt auf der Orchestrierung von KI-Agenten, für die CPUs zunehmend zur kritischen Engpass-Ressource werden. Trotz des direkten Wettbewerbs mit ehemaligen Partnern überwiegen die enormen Wachstumschancen in einem 100-Milliarden-Dollar-Markt.

ARM setzt auf eigenen CPU für Server Lange Zeit galt ARM Holding als der diskrete Architekt der Halbleiterwelt: Man lieferte die Baupläne (IP), während andere die Häuser bauten. Doch mit der Vorstellung der ersten eigenen Rechenzentrums-CPU, der „Arm AGI CPU“, vollzieht CEO Rene Haas einen strategischen Wendepunkt, der das Geschäftsmodell fundamental transformiert. ARM tritt aus dem Schatten der reinen Lizenzierung und begibt sich in den direkten Wettbewerb mit den Branchengrößen – ein entscheidender Schritt, um die Wertschöpfungskette der KI-Ära zu dominieren.







Endlos Turbo Long 111,4513 open end: Basiswert ARM Holdings PLC (ADR) DU75GT Quelle: DZ BANK: Geld 07.04. 12:02:55, Brief 07.04. 12:02:55 3,00 EUR 3,03 EUR -8,54% Basiswertkurs: 148,85 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 01:42:04 Basispreis 111,4513 USD Knock-Out-Barriere 111,4513 USD Hebel 4,17x Abstand zum Basispreis in % 25,13% Abstand zum Knock-Out in % 25,13% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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