ASML-Aktie fällt vier Prozent - Sorgen wegen US-Gesetzentwurf

Die ASML-Aktie hat am Dienstag im nur leicht schwächelnden Börsenumfeld kräftig nachgegeben. Analysten verwiesen auf einen Gesetzentwurf aus Washington. Im frühen Handel verlor das Papier des Herstellers von Lithografie-Systemen zuletzt 4,1 Prozent auf 1.114,00 Euro und war damit Schlusslicht im EuroStoxx 50.

Der sogenannte "Match Act" (Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware) ziele auf das US-Exportgeschäft von DUV-Anlagen des niederländischen Herstellers von Lithografie-Systemen nach China, hieß es am Markt. Wie JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande schrieb, ist dieser Gesetzesentwurf am Donnerstag von Senatoren beider Parteien eingebracht worden und dürfte sich "negativ auf den Umsatz und Gewinn" von ASML auswirken.

UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies erwartet, dass 2026 etwa 5 bis 10 Prozent des Ergebnisses je ASML-Aktie betroffen sein könnten. Er verwies zugleich aber darauf, dass die Verabschiedung des Gesetzes nicht sicher sei.