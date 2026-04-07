

EQS-Media / 07.04.2026 / 09:13 CET/CEST



Presseinformation

Ausbildung 2026: Einstiegsgehälter spiegeln wirtschaftlichen Wandel

Top-Gehälter nach der Ausbildung: Digitalisierung, Gesundheit und demografischer Wandel treiben Ausbildungsgehälter

Chemikant*innen und Kaufleute mit Fokus auf Digitalisierungsmanagement führen das Ranking der bestbezahlten Ausbildungsberufe 2026 an

Ausbildungen in Zukunftsberufen übertreffen Ausbildungsklassiker beim Einstiegsgehalt teils deutlich

Düsseldorf, 07.04.2026

– Hochschule und Uni sind für viele junge Menschen fast automatisch das erste Ziel nach dem Schulabschluss. Jetzt zeigt eine aktuelle Auswertung von Stepstone: Eine Ausbildung in den richtigen Berufen ist finanziell längst konkurrenzfähig – und in vielen Berufen ein kluger erster Schritt. Wer etwa eine Ausbildung als Chemikant*in oder als Kaufmann bzw. -frau für Digitalisierungsmanagement abschließt, erzielt in den darauffolgenden drei Jahren im Median bereits über 53.000 Euro jährlich. Die höchsten Einstiegsgehälter nach der Ausbildung spiegeln zudem den aktuellen wirtschaftlichen Wandel in Deutschland wider.

„Die Liste der bestbezahlten Jobs nach der Ausbildung liest sich wie ein Katalog der drängendsten Herausforderungen der deutschen Wirtschaft. Der Markt zahlt dort am meisten, wo der Bedarf am größten und der Wandel am spürbarsten ist”, sagt Anna Wittich, Arbeitsmarktforscherin bei The Stepstone Group.

Unter den Spitzenreitern sind 2026 Berufe im Luftfahrt- und Verteidigungssektor, der Digitalwirtschaft und dem Gesundheits- und Sozialwesen. So liegen Auszubildende im Bereich Fluggerätmechanik mit den Schwerpunkten Triebwerkstechnik oder Fertigungstechnik auf Rang drei der bestbezahlten Ausbildungsberufe 2026. Von der technologischen Transformation profitieren Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, Mathematisch-technische*r Softwareentwickler*innen und Fachinformatiker*innen für Daten- und Prozessanalyse. Der demografische Wandel bringt jedoch auch die Gehälter für Pflegefachleute mit Schwerpunkt Altenpflege und Sozialversicherungsfachangestellte mit einer Spezialisierung auf Rente in die Top 10.

Einstiegsgehälter der 10 bestbezahlten Ausbildungsberufe

Beruf Jahres-Median-Gehalt in Euro Chemikant*in 53.250 Kaufleute - Digitalisierungsmanagement 53.000 Fluggerätmechaniker*in - Fertigungstechnik

Fluggerätmechaniker*in - Triebwerkstechnik 51.750

51.250 Operationstechnische*r Assistent*in 51.250 Pflegefachleute (Altenpflege) 51.000 Sozialversicherungsfachangestellte*r - Rentenversicherung 50.750 Mathematisch-technische*r Softwareentwickler*in 49.750 Pharmakant*in 49.500 Fachinformatiker*in - Daten- und Prozessanalyse 49.500 Investmentfondskaufleute 49.500

„Zukunftsrelevanz wird entsprechend honoriert. Ob Verteidigungsfähigkeit, Digitalisierung oder die Absicherung unserer alternden Bevölkerung: Wer in diesen Feldern eine Ausbildung absolviert, sichert sich nicht nur einen systemrelevanten Job, sondern auch eine überdurchschnittliche Vergütung“, erklärt Wittich.

Deutliche Unterschiede zwischen Beliebtheit und Bezahlung

Ein Blick auf die beliebtesten Ausbildungsberufe, auf Basis der Rangliste des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), zeigt, dass Beliebtheit nicht mit dem höchsten Gehalt einhergeht. Ausbildungsklassiker wie Kraftfahrzeugmechatroniker*in, Kaufleute für Büromanagement oder Verkäufer*innen führen das Beliebtheits-Ranking an. Diese Jobs werden in ganz Deutschland breit angeboten, liegen bei den Median-Gehältern jedoch teils deutlich unter den Werten der hochspezialisierten Ausbildungsberufe. Hier ergänzt Wittich: „Der wichtigste Kompass bei der Berufsorientierung sollte nie das Gehalt allein sein. Was zählt sind die eigenen Interessen, Stärken und der Spaß am Job. Egal welcher Beruf: Eine Ausbildung ist oftmals ein solides Fundament für die spätere Karriere. Mit einem anschließenden Meister oder einem aufbauenden Studium werden sich künftig breite berufliche Chancen öffnen.“

Einstiegsgehälter der 10 beliebtesten Ausbildungsberufe

Beruf Jahres-Median-Gehalt in Euro Kraftfahrzeugmechatroniker*in 39.500 Kaufleute für Büromanagement 39.250 Verkäufer*in 34.250 Medizinische*r Fachangestellte*r 39.750 Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r 36.750 Fachinformatiker*in 47.250 Kaufleute im Einzelhandel 35.250 Elektroniker*in 48.500 Anlagenmechaniker*in SHK 42.000 Industriekaufleute 41.500

Weitere Informationen

Die vorliegende Analyse basiert auf Gehaltsdaten von Stepstone sowie einer

Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)

. Die Gehaltsangaben beziehen sich auf das Bruttomedian-Einstiegsgehalt nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in Deutschland. Betrachtet wurden Vollzeitbeschäftigte bis einschließlich 29 Jahre ohne Führungsverantwortung mit weniger als drei Jahren Berufserfahrung.

Informationen und Einordnungen für Arbeitnehmer*innen und Bewerber*innen:

www.stepstone.de/magazin/gehaltsvergleich

Was ist das Mediangehalt? Und was unterscheidet es vom Durchschnittsgehalt?

Der Durchschnitt wird berechnet, indem alle Werte summiert und danach durch die Anzahl der Datensätze geteilt wird. Der Durchschnittswert kann durch extrem hohe oder niedrige Werte verzerrt werden. Zur besseren Einordnung des Durchschnittswertes hilft deshalb ein Vergleich mit dem Median. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte aller Werte liegt. Das heißt, es gibt exakt gleich viele Gehälter, die niedriger und die höher sind als das Mediangehalt.

Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen rund 130.000 Arbeitgeber. Das Unternehmen ist in mehr als 10 Ländern aktiv – darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter:

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