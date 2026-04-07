Bericht: Synagoge in Teheran bei israelischem Angriff beschädigt

dpa-AFX · Uhr
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TEHERAN (dpa-AFX) - In der iranischen Hauptstadt Teheran ist eine Synagoge bei einem Luftangriff schwer beschädigt worden. Die Bombardierung erfolgte um etwa 4.00 Uhr nachts, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Für den Angriff wurde Israels Luftwaffe verantwortlich gemacht. Ein Video der Nachrichtenagentur zeigte ein fast vollständig zerstörtes Gebäude in einer engen Gasse sowie Aufräumarbeiten.

Andere iranische Medien berichteten, das Gotteshaus sei vollständig zerstört worden. Die Synagoge wurde laut einem Bericht der iranischen Zeitung "Shargh" im 20. Jahrhundert erbaut und vor allem von Juden aus dem Nordosten Irans genutzt. Weitere Informationen zu Opfern gab es zunächst nicht.

Im Iran ist die schiitische Strömung des Islams Staatsreligion. Laut einem Bericht der israelischen Nachrichtenseite "ynet" lebt im Iran die größte jüdische Gemeinde außerhalb Israels in der Region. In der Hauptstadt Teheran gibt es Dutzende Synagogen, die teils mehrere Hundert Jahre alt sind./arb/DP/jha

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